Straka katapultiert sich vor Schlusstag in Top-10

Mit seiner 65er-Runde hatte Straka im elitären 30er-Feld des FedExCup-Finales gemeinsam mit Tommy Fleetwood vorerst sogar die beste Tagesleistung erbracht. Die Mehrheit hatte am Samstag ihre Arbeit aber noch nicht beendet, virtuell in Führung und damit auf Kurs zum 18 Millionen Dollar schweren Jackpot der PGA-Tour lag Viktor Hovland. Der norwegische Ryder-Cup-Starter, der bereits in der Vorwoche in Illinois triumphiert hatte, hatte die US-Amerikaner Xander Schauffele, Collin Morikawa und Scottie Scheffler im Nacken sitzen.