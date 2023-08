Das erste Training in Zandvoort ab 12.30 Uhr LIVE

Red Bull strebt auf dem zweitkürzesten Kurs im Kalender nach Monaco saisonübergreifend den 14. Sieg en suite an. Damit würde die erfolgsverwöhnte Equipe, die in dieser Saison scheinbar in einer Liga ohne Konkurrenz agiert, nur den eigenen Rekord weiter ausbauen. Den Heimsieg des alten und wohl auch neuen Weltmeisters wollen vor allem Mercedes und Ferrari torpedieren. Die Italiener waren vor der Sommerpause in Spa-Francorchamps am nächsten an Red Bull dran, als Charles Leclec hinter Verstappen und Pérez den dritten Platz belegte.