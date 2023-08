„Grüne Welle“ gibt Hoffnung auf weiteres Wunder

„Nicht selbstverständlich“

Aber Rapid hat in der Vergangenheit das Unmögliche in der Quali schon möglich gemacht. Legendär war das späte Goldtor von Jozef Valachovic bei Lok Moskau 2005 auf dem Weg in die Champions League. Oder der Doppelpack 2009 und 2010 gegen die Premier-League-Millionäre von Aston Villa. Und natürlich 2015 das 3:2-Wunder - nach einem Heim-2:2 - bei Ajax Amsterdam. Fiorentina ist eine ähnliche Preisklasse. Das sieht Barisic auch so: „Aber es ist nicht selbstverständlich, in eine Gruppenphase zu kommen.“