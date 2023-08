ÖSV-Stars in Chile: „Letzten Tage waren mühsam“

Sommer, Sonne, Sonnenschein. Heißt es in diesen Tagen in Österreich. Wovon unsere Ski-Asse im über 12.000 Kilometer Luftlinie entfernten Südamerika rein gar nichts mitbekommen. Da hat der Winter Hochsaison, folgte auf zu warme Temperaturen in den vergangenen Tagen endlich Schneefall, der zuckerte die Anden in herrliches Weiß.