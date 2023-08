Obduktion nach Todesdrama in Tirol steht noch aus

Nach dem schrecklichen Zwischenfall am Sonntag in einem Stadel im Tiroler Ötztal, bei dem ein 57-Jähriger tot unter Heu begraben wurde, steht die Polizei weiterhin vor einem Rätsel. Das Ergebnis einer Obduktion war am Dienstagnachmittag weiter ausständig. Auch zum genauen Hergang konnten die Ermittler vorerst keine weiteren Angaben machen. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen.