Zweites Totenkopfaffen-Baby im Zoo geboren

Nach der 12-jährigen Bella vor vier Wochen hat nun Prinzessin (8) ein Jungtier zur Welt gebracht. Die beiden Totenkopfaffen ziehen ihre Jungtiere fast gleichzeitig auf. Das ist keine Seltenheit bei den Tieren: „Das war bei uns in der Vergangenheit auch so. Nur im letzten sowie in diesem Jahr hat sich Prinzessin nicht ganz genau daran gehalten. Wobei vier Wochen noch halbwegs im Rahmen sind“, sagt Zoo-Kuratorin Lisa Sernow.