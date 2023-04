Zoo Salzburg freut sich über Nachwuchs

Weibchen Momo hat vor zweieinhalb Wochen die Jungtiere zur Welt gebracht. Bei den Kaiserschnurrbarttamarinen ist es üblich, dass sich die Männchen der Gruppe um den Nachwuchs kümmern, so auch im Zoo Salzburg. Vater Gordon, oder die großen Brüder der Jungtiere Kalani und Suri tragen den Nachwuchs am Rücken, nur zum Säugen werden sie an die Mutter übergeben.