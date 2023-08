Hacker richten mysteriöse Lösegeldforderung an A1

Und in einem weiteren Statement heißt es: „Es ist uns gelungen, in mehrere ,Control-Panels‘ in Österreich selbst, aber auch Serbien, Bulgarien, Kroatien und Nord Mazedonien einzudringen.“ Insgesamt elf Millionen Kunden seien betroffen, und dazu noch 18.000 Angestellte des rot-weiß-roten Paradeunternehmens.