Vermeintlicher Ortschef-Sager beschäftigt Gericht

„Sie können ja wegziehen, wenn Ihnen etwas nicht passt!“ Diese vermeintliche Aussage von Andreas Linhart, SPÖ-Bürgermeister von Brunn am Gebirge, sorgt für ein juristisches Nachspiel. Gesagt haben will Linhart diese nämlich nicht. Abgedruckt wurde sie aber trotzdem. Nämlich in einem Flugblatt von Johann Rubendunst, Gründer einer Verkehrsinitiative. Das Schreiben wurde jedem Haushalt in der Gemeinde im Bezirk Mödling zugestellt. Freilich entging der Postwurf auch dem Ortschef selbst nicht. Und er wehrte sich sofort dagegen. Auf Anraten seines Anwalts forderte Linhart einen Widerruf, dem Rubendunst nachkam.