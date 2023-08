Lagger beendete WM-Premiere auf dem 17. Platz

Laggers zweiter Tag war nach einer Nacht, in der sie bis 4 Uhr Früh nicht einschlafen konnte, noch schwächer. Sie sprang 5,85 Meter weit, warf den Speer nur auf 43,79 Meter. „Das war irgendwas“, war die Kärntnerin da auch selbstkritisch. Vor den abschließenden 800 Metern zog sie sich in ein Kammerl mit ihrer Luftmatratze zurück und versuchte, sich etwas zu erholen. So schaffte sie zum Abschluss versöhnliche 2:15,32. „Der Lauf war hart, aber ich hab überlebt“, scherzte sie. Die Leistung ergab in Summe eben 5910 Punkte, eine Marke, die Lagger bereits zwölfmal in ihrer Karriere überboten hatte. Nun ist ihre Saison vorbei, geht es in den verdienten Urlaub.