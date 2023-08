Drama! Fliegende Holländer stürzen kurz vor Gold

Weltrekord war sicher

Selbiges Schicksal erlebte auch Landsfrau Femke Bol wenig später. Die 23-jährige Niederländerin strauchelte in der Mixed-Staffel über 4x400-Meter - allerdings noch dramatischer, denn sie war nicht nur am Weg zur Goldenen, sondern wäre auch Weltrekord gelaufen. Aber auch sie stürzte wenige Meter vor dem Ziel. Also lief die Amerikanerin Holmes an der Niederländerin vorbei und sicherte dem US-Quartett den WM-Titel - und zwar in Weltrekordzeit von 3:08,80 Minuten.