„Dieses Rennen ist wie eine Weihnachtsfeier“

Die Formel 1 lockt hier allerdings mehr Fans an ...

Aber auch nicht überall. In der MotoGP sehen wir heuer auf allen Strecken, außer in England, einen Besucherzuwachs, weil der Samstag mit Qualifying und Sprintrennen jetzt mehr Show bietet. In der MotoGP gibt es überall Sprintrennen, sind wir konsequenter, nicht wie in der Formel 1, wo es dieses Format nur bei ausgewählten Rennen gibt. Was die Formel 1 gut kann, ist die amerikanische Vermarktung, aber die Show ist bei uns besser. Nichts gegen einen Max Verstappen, das ist ein Top-Fahrer, aber die Formel 1 ist langweilig.