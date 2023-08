Pallitsch jubelt bei WM über grandiose Bestzeit

Fünf Jahre hatte er pausiert, es dann bei seinem Comeback überraschend zur ersten WM seiner Karriere geschafft. „Schon damit hat sich alles, was ich investiert habe, voll gelohnt“, befand Raphael Pallitsch bereits vor der WM. Doch in seinem 1500-m-Vorlauf wurde es noch besser. Er verpasste zwar das Semifinale, verbesserte aber seine Bestzeit um fast eineinhalb Sekunden auf 3:36,47. „Es war so geil“, jubelte er. „Ich kann es nicht fassen, eine 36er-Zeit.“