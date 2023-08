Europameister spielt jetzt für den Mindestlohn

77.500 Euro pro Jahr

In der Vereinsmitteilung betonte Oviedo, dass Cazorla darauf bestand, für den in LaLiga2 vorgegebenen Mindestlohn zu spielen. 77.500 Euro sind das pro Jahr. Darüber hinaus sollen zehn Prozent der Trikotverkäufe in den Ausbau der Jugendakademie gesteckt werden.