Hütter-Klub Monaco vs. Straßburg ab 17:05 Uhr LIVE

Debüt geglückt

Das Debüt am ersten Spieltag von Adi Hütter als Trainer bei AS Monaco ist mit einem 4:2-Sieg bei Clermont Foot geglückt. Fast hätte Austro-Legionär Muhammed Cham dem Vorarlberger die Party am Sonntag aber vermiest. Der 22-Jährige assistierte nicht nur zur 1:0-Führung, sondern erzielte bald nach der Pause auch das 2:2 (53.), ehe er in der 88. Minute vom Platz ging.