Clermont Foot gegen AS Monaco- ab 15 Uhr LIVE

Ambitionen auf die Top drei hat auch der Hütter-Club Monaco, der in der Vorsaison nur Rang sechs belegt und somit den Europacup verpasst hatte. Die Rückkehr nach Europa steht daher beim 53-jährigen Vorarlberger ganz oben. „Es ist eines unserer Hauptziele. AS Monaco verdient es, in prestigeträchtigen Wettbewerben wie der Champions League zu spielen. Und dazu muss man an der Spitze der Tabelle stehen. Das ist eine große Herausforderung für uns, und ich denke, wir haben eine Chance, sie zu erreichen“, meinte Hütter vor Saisonbeginn.