„War nicht leicht, im Kopf positiv zu bleiben“

Was waren in den vergangenen zwölf Monaten die wertvollsten Erfahrungen? Woraus hast du dabei am meisten gelernt?

Klar, sportlich war es nicht gut, ich habe erstmals in meiner Karriere nicht viel gespielt, aus welchen Gründen auch immer. Es war ehrlich gesagt nicht leicht, damit umzugehen, vom Kopf her stabil und positiv zu bleiben. Meine Familie hat mir da sehr geholfen. Gerade wenn du merkst, dass nicht auf dich gesetzt wird, ist es nicht einfach - zumal ich enorm ehrgeizig bin und möglichst immer spielen will. Ich habe gelernt, dass es nicht immer nur bergauf geht und dass es auch dazu gehört, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Es hat leider nicht so gepasst, jetzt will ich wieder voll angreifen.