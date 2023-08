Geisterfahrer krachte frontal in den Gegenverkehr

Beide verletzt

Beide Lenker erlitten Verletzungen und waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Personen wurden von der Feuerwehr befreit und an Ort und Stelle notärztlich versorgt. Der Oberösterreicher, der vorschriftsmäßig in Fahrtrichtung St. Pölten unterwegs gewesen war, wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 2 ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Den 48-Jährigen brachte die Rettung ins Universitätsklinikum Krems an der Donau.