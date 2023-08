Russische Flugzeuge in EU-Luftraum ausgewichen

Drei Flüge betroffen

Die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija bedankte sich in einer Mitteilung in Moskau für die Hilfe der EU-Nachbarländer. Den Angaben nach ging es um drei Flüge der russischen Gesellschaften Rossija, Ural Airlines und Nordwind von oder nach Kaliningrad an der Ostsee am Mittwoch.