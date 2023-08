Airline möchte Flüge in die Ukraine anbieten

Betrieb an Flughafen an der slowakischen Grenze sicher?

Eine ukrainische Airline möchte den Flugbetrieb wieder aufnehmen. Air Ocean Airlines Direktor erklärte der Fachzeitschrift „Avianews“, dass die Flüge am Flughafen in Uschgorod, direkt neben der slowakischen Grenze, wieder aufgenommen werden sollen. Falls der Flughafen als sicher anerkannt wird, möchte die Fluggesellschaft von dort an wieder Flüge anbieten.