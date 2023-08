Der Trainer brauchte auch einige Zeit, um das Gesehene in Worte kleiden zu können: „Es war emotional, unglaublich, verrückt - und so bitter. Die Art und Weise, wie wir nach dem 0:3-Rückstand zurückgekommen sind, war beeindruckend, zeigt, welch Moral in dieser Mannschaft steckt, Kompliment, das müssen wir nun für die Meisterschaft mitnehmen“, so Wimmer.