Austria gegen Legia Warschau heute ab 19 Uhr LIVE

„Ähnlich schweres und intensives Spiel“

Gelingen soll der angestrebte Erfolg mit einer „ähnlichen Herangehensweise“ wie in der Vorwoche. Die „Veilchen“ agierten in Warschau defensiv kompakt, lauerten immer wieder auf entscheidende Umschaltmomente und gewannen am Ende dank zweier Treffer des Comebackers Muharem Huskovic. „Wir haben in Polen ein sehr gutes Gesicht gezeigt. Im Rückspiel braucht es aber dieselbe Intensität, Kompaktheit und Laufstärke“, blickte Wimmer voraus. Spielgestalter Dominik Fitz erwarte ein „ähnlich schweres und intensives Spiel“ wie am vergangenen Donnerstag.