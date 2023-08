Debrecen gegen Rapid heute ab 21 Uhr LIVE

Für Rapid geht es heute in Debrecen darum, die Chance auf den Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Conference-League am Leben zu erhalten. Nach dem sogar etwas glücklichen 0:0 vergangene Woche in Hütteldorf hoffen die Grün-Weißen mit einem erfolgreichen Rückspiel auf eine Verlängerung der Europacup-Saison. Bei einem Sieg in Ungarn würde im Play-off allerdings Vorjahresfinalist Fiorentina warten, was eine Mammutaufgabe bedeuten würde. Anpfiff ist um 21 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).