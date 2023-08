Alles anders! Tuchel verkündet Neuer-Überraschung

„Wir haben grundsätzlich eine gute Nachricht, weil der Eingriff bei Manuel Neuer sehr positiv wirkt. Die Prognose für den Einstieg ins Mannschaftstraining hat sich verkürzt“, machte Tuchel den Bayern-Fans am Donnerstag neue Hoffnung. „Das, was ich in den letzten Tagen von Manu gesehen habe, war sehr beeindruckend. Wir rechnen in den nächsten Wochen bei ihm mit einem Wiedereinstieg ins Training. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Planung.“