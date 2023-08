Rätselhaftes Massensterben von Robben in Russland

Naturschützer beobachten ein rätselhaftes Massensterben von Robben und Seevögeln an den Küsten der Insel Sachalin in Russlands Fernem Osten. Etwa 300 Kadaver von Pelzrobben und anderen Meeressäugern wurden auf der winzigen Insel Tjuleni gefunden, berichtet die Naturschutzgruppe Bumerang in der Stadt Juschno-Sachalinsk.