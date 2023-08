Angeklagte setzte sich mit Bankkredit ab

Privatschulden und Mietrückstände

Dass die Frau damals bereits hoch verschuldet war, gibt sie erst im Prozess zu, als Richterin Lisa Pfeifer sie nach dem Verbleib der Barschaft fragt: „Mit dem Großteil der Summe bezahlte ich Privatschulden in der Türkei.“ Aktuell habe sie noch Mietrückstände und von etwas leben habe sie ja auch müssen, so die Unbescholtene. Zum Vorwurf des schweren Betruges bekennt sich die nunmehr in der Schweiz lebende Frau bloß teilweise schuldig: „Ja, ich habe den Kredit genommen. Aber ich wollte das Geld wirklich zurückbezahlen.“