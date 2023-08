Ex-Teamchef Szafnauer rechnet mit Alpine ab

„Und raten Sie mal, wer gewinnen wird?“

Vor allem die Bereiche Marketing, HR, Finanzen und Kommunikation seien alle nicht ihm, sondern „jemandem in der größeren Organisation“ unterstellt worden. „Und sie alle agieren wie eine Marine und wir müssen Piraten sein, um zu gewinnen“, so Szafnauer. Das sei bei Top-Teams wie Red Bull oder Mercedes anders. „Und raten Sie mal, wer gewinnen wird? Red Bull. Wenn man es so betrachtet, ist es sehr, sehr einfach zu verstehen.“