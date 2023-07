Nach Szafnauer-Aus: „Es muss Brösln gegeben haben“

Das Formel 1 Wochenende hat wieder viel Action, aber ein gewohntes Bild an der Spitze gebracht: Max Verstappen feiert seinen achten Sieg in Serie und kann Ende August in seiner Heimat mit dem bisherigen Rekordhalter Sebastian Vettel (2013 aufgestellt) gleichziehen. Abseits davon rückt auch Alpine in den Mittelpunkt und Teamchef Otmar Szafnauer wird bereits vor dem GP-Wochenende über seine Entlassung nach dem Rennen informiert. Die Hintergründe sind noch unbekannt, der Zeitpunkt etwas ungewöhnlich. „Es muss Brösln gegeben haben“, legt sich Motorsport-Experte Richie Köck fest. Eine positive Reaktion hatte es aber dennoch, denn Pierre Gasly fährt im Sprint-Rennen auf Rang drei.