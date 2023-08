Alonso schießt gegen Ex-Chef: „Sollte ruhig sein!“

In den Jahren 2021 und 2022 war Alonso selbst für Alpine an den Start gegangen, ehe er sich Aston Martin anschloss, wo er gleich in den ersten drei Rennen auf das Podium fahren konnte. In der Konstrukteurswertung hat Alonsos neuer Rennstall mit 196 Zählern mehr als dreimal so viele Punkte auf dem Konto wie sein altes Team (57).