Putin lockt mögliche Käufer mit „Waffen aller Art“

Wie stark die russische Wirtschaft derzeit unter Druck ist, zeigt auch ein Blick auf den Rubel-Kurs; die russische Währung stürzt immer weiter ab. Am Montag stand der Rubel bei 100,7 zum Dollar und bei 110,2 zum Euro - das war der niedrigste Stand der Währung seit März 2022 kurz nach dem Beginn des Militäreinsatzes in der Ukraine, wie Daten an der Börse in Moskau am Vormittag zeigten.