Ukraine meldet weitere Rückeroberung um Bachmut

Die ukrainischen Truppen machen nach offiziellen Angaben Fortschritte bei der Rückeroberung von Terrain bei der umkämpften, russisch kontrollierten Stadt Bachmut in der Ostukraine. „Die Fläche des befreiten Gebiets beträgt in der vergangenen Woche drei Quadratkilometer“, erklärte am Montag die Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar (siehe Video oben).