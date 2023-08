Selenskyj kündigt Vergeltung für tote Familie an

„Jeder vernichtete Besatzer, alle verbrannten russischen Fahrzeuge, Feuer in ihren Hauptquartieren und Lagerhäusern, die äußerst aussagekräftige ,Vernebelung‘ der Krimbrücke (bei den jüngsten Drohnenangriffen auf die Brücke sprachen russische Behörden von „Vernebelung“, um die Drohnen zu irritieren, Anm.) und mehr - all das beweist, dass wir kein Verbrechen Russlands unbeantwortet lassen werden“, sagte er am Sonntag in seiner abendlichen Videobotschaft.