Paris Hilton macht trotz Bränden auf Maui Urlaub

Packt auch mit an

Immerhin soll Hilton auf Maui nicht nur die Seele baumeln lassen. Wie ein Insider verriet, habe sich die 42-Jährige auch engagiert. „Maui hat schon immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen“, will dieser wissen. „Sie hat Vorräte gesammelt und sie zu Notunterkünften und Bedürftigen gebracht.“ Wie es heißt, werde sie auch in den nächsten Tagen immer wieder mit angreifen.