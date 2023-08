WSG-Trainer wütet: „Wir waren scheiße“

Nach der „hochverdienten Niederlage“ ortete Silberberger eine „extreme Diskrepanz zwischen Training und Wettkampf“. Tatsächlich offenbarte die WSG in Altach große Schwächen mit dem Ball, großteils zu wenig Intensität in den Zweikämpfen und eine furchteinflößende Harmlosigkeit in der Offensive. In 98 Minuten verbuchten die Wattener keinen einzigen Schuss auf das Tor des Heimteams.