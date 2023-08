West-Derby ab 17 Uhr LIVE: Altach gegen WSG Tirol

„Wenn was in die Hosen geht, [...]“

Gerade diese hat Standfest nun fest eingeplant. Beim 0:2 gegen Salzburg und 0:4 gegen Rapid durfte Altachs neuer Trainer noch nicht jubeln. Man wolle gegen die Tiroler „mehr Akzente“ in der Offensive setzen und „nicht nur die drei, vier Umschalter“ zeigen. „Ich bin guter Dinge, dass wir den Turnaround schaffen“, sagte Standfest wenige Tage nach der Pleite von Wien. „Es kam ein bisschen aus heiterem Himmel, die Anzeichen für solche Mängel waren nicht gegeben.“ Sein Team sei eben noch in der Findungsphase. „Wenn was in die Hosen geht, dann geht bei neuen Mannschaften gleich richtig viel rein.“