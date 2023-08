Beate Taylor neue Vizepräsidentin der Sportunion

Herausragende Erfolge der Niederösterreicherin in ihrer Zeit als aktive Leichtathletin waren EM-Bronze 2012 in Helsinki und der siebente Olympia-Rang 2012 in London im Hürdensprint. Taylor, mit Mädchennamen Schrott, ist mit Dreisprung-Olympia-Sieger Christian Taylor verheiratet, dessen Trainerin und Ärztin vom Beruf. Taylor folgt in der Funktion auf Kanutin Yvonne Schuring.