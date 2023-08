Zeitreise zu den Meilensteinen queerer Geschichte

Gewonnen dafür hat sie Christina Cervenka, die in die Rolle der Gretl Csonka schlüpft: „Ich wollte immer schon etwas Historisches drehen. Es macht was mit einem, wenn man in so langen hochgeschlossenen Kleidern steckt. Es macht etwas mit der Haltung“, so Cervenka. Zehn Drehtage für die Spielszenen für beide Teile sind es und noch einmal etwa acht für die Dokuszenen und Gespräche mit Experten. „Natürlich wünscht man sich immer mehr Drehzeit, weil man versucht, die Dinge so schön und möglichst korrekt zu machen, und da ist halt Zeit der größte Helfer“, so Kalteis. Apropos Zeit: Braucht es oft einfach Jahrzehnte, um Grausamkeiten der Geschichte gut aufzuarbeiten? „Wahrscheinlich. Mir hat mal eine Frau gesagt: ,Jeder Mensch hat ein Recht auf Verdrängung.‘ Man kann mit gewissen täglichen Ereignissen nicht immer sofort umgehen, ohne durchzudrehen. Und so schieben wir es tief hinunter, decken es zu und schaffen es, den Alltag zu bewältigen. Gefährlich wird’s, wenn das abgekapselt wird, nicht mehr langsam entweichen und bearbeitet werden kann. Das hat Freud so berühmt gemacht - zu Recht -, er hat erkannt, dass es manchmal Hilfe und einer Technik bedarf, um diese Kanäle wieder freizugeben.“