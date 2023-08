Sängerin Lizzo mit weiteren Vorwürfen konfrontiert

Causa erinnert an Rammstein-Skandal

Vor Kurzem hatten drei Tänzerinnen vor Gericht in Los Angeles Klage gegen Lizzo eingereicht. Das Arbeitsumfeld auf Lizzos Konzerten sei von einer „übersexualisierten Atmosphäre“ geprägt und es habe Vorfälle von Diskriminierung und sexueller Belästigung gegeben, machen sie darin geltend. Die Causa erinnert an Vorwürfe, denen sich die Band Rammstein bzw. Sänger und Band-Mastermind Till Lindemann ausgesetzt sehen.