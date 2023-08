Buchliebhabertag: Was lesen Sie momentan?

Heute ist Tag der Buchliebhaber. Ein Tag, dem man gar nicht genug Beachtung schenken kann! Durch das moderne Überangebot an Unterhaltung durch Handy, Computer und Fernseher steht das „altmodische“, gedruckte Wort immer seltener im medialen Fokus. Dabei bildet das Lesen einen perfekten Gegenpol zu unserer sonst so schnelllebigen Welt. Lesen kann entspannen, bilden und das oft stressige Leben ein bisschen entschleunigen. Wie steht es um Ihre Lese-Gewohnheiten? Finden Sie noch genug Zeit zum Lesen? Bevorzugen Sie gewisse Genres, oder entdecken Sie gerne neue Nischen? Und was uns natürlich am allermeisten interessiert: Welches Buch lesen Sie momentan? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!