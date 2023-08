„Zwei Vereine in der Bundesliga tun Linz gut“

„Von einer Tarockrunde hat er mir mal Grüße ausrichten lassen – ich hab’ glaubt, ich krieg’ an Weinkrampf.“ Ansonsten hat Ex-FC-Linz-Boss Franz Grad nichts vom einstigen LASK-Chef Wolfgang Rieger gehört, mit dem er 1997 die „Fusion“ respektive Übernahme vollzog. „Der hat alle papierlt und ich war mittendrin. Heute würd’ ich alles anders machen“, so Grad über den heute in Wien und St. Wolfgang lebenden Ex-Banker Rieger. Der erklärt: „Da war auch die Politik beteiligt, aber ich habe damit abgeschlossen. Ich freu’ mich jetzt über die Erfolge des LASK und habe auch Hochachtung vor Blau-Weiß. Zwei Klubs in der Bundesliga tun der Stadt gut!“