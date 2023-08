Bedingte Haftstrafe für wüste Schimpferei

Gericht glaubte Trafikant

Darüber, was dann geschah, gehen die Meinungen auseinander. Die 40-Jährige behauptet, nur gesagt zu haben, dass so ein „Pädophiler in die Zeitung gehört“, während der Trafikant angibt, die Frau habe gedroht, dass sie ihn auf Facebook als „Pädophilen“ anprangern werde. Deshalb erstattete er Anzeige. Obwohl vor Gericht sowohl der im Fahrzeug zurückgebliebene Freund der Angeklagten als auch deren Töchter aussagten, dass die 40-Jährige niemals mit einer Bloßstellung auf Facebook gedroht habe, folgte das Gericht der Version des Trafikanten. Die Frau fasste zwei Monate bedingt aus: „Ich melde volle Berufung an“, so die 40-Jährige.