„Die Luft im Land ist überhaupt nicht sauber!“

Anstatt sich auf der „nicht vorhandenen ausgezeichneten Luftqualität auszuruhen“, solle die Landesregierung endlich Maßnahmen beschließen, die in anderen Bundesländern längst in Kraft sind. „Weder besteht für Stockerau ein Feinstaub-Maßnahmenplan, noch für Gesamtniederösterreich. Das aktuell gültige Lkw-Fahrverbot im weiten Land ist komplett veraltet und gilt nur für über 20 Jahre alte Fahrzeuge und überdies nicht für die A 22 bei Stockerau. Es besteht akuter Handlungsbedarf“, macht Josef Lehner, Sprecher der Bürgerinitiative „Tunnel und Grüner Übergang – A22“ seinem Ärger über das „Eigenlob der Verantwortlichen in St. Pölten“ Luft.