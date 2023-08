Die Vermehrung der Wölfe und ihre Auswirkungen

Allein in den vergangenen Wochen hat die Graubündner Jagdaufsicht die Bildung zweier neuen Rudel gemeldet, eines davon quasi direkt an der Grenze zu Vorarlberg. Damit sind im Kanton bereits zwölf Rudel offiziell registriert - die „Krone“ berichtete. Allein im heurigen Sommer sind acht Würfe mit insgesamt über 30 Welpen fotografisch dokumentiert worden! Insgesamt dürften sich aktuell in Graubünden zumindest 140 Wölfe aufhalten. Diese Zahlen zeigen, dass sich der Wolf in Graubünden sehr wohlfühlt. Die Populationsdichte zählt zu den höchsten in Mitteleuropa. Das ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass der Wolf erst seit einigen Jahren wieder in der Region heimisch ist: Das fast schon legendäre „Calanda-Rudel“ hat sich im Jahr 2011 gebildet - es war der erste Welpenwurf seit 150 Jahren in der Schweiz.