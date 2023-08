Nächster Heim-Auftritt von Thiem beim Davis Cup

In gut fünf Wochen wird Kitzbühel-Finalist Dominic Thiem den nächsten Heim-Auftritt haben, im Tennis-Davis-Cup geht es am 15./16. September in Schwechat gegen Portugal um einen Platz in der Qualifikationsrunde 2024. Dass der 29-Jährige bei der anstehenden Kaderbekanntgabe ins Team nominiert wird, steht außer Frage.