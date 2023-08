Mader sauer: „Das geht in der Bundesliga nicht!“

218 Minuten für Elversberg im Einsatz

Der 20-Jährige war vorige Saison an Elversberg ausgeliehen und schaffte mit den Saarländern - bei denen er in 14 Spielen 218 Minuten am Feld stand - den Aufstieg in die zweite deutsche Bundesliga. „Die Leihe zur Austria ist in meiner jetzigen Situation der richtige Schritt“, ist Bobzien überzeugt. „Ich will mich hier weiterentwickeln und dem Team mit Scorerpunkten helfen.“