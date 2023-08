Österreich nach 24:14 über Italien im EM-Finale

„Wir haben den Ball gut bewegt und das gemacht, was nötig war!“

Die Italiener verkürzten zwar noch vor der Pause durch Tommaso Finadri auf 17:7, in der zweiten Hälfte gelang Tight End Florian Bierbaumer mit einem gefangenen Ball in der Endzone die Vorentscheidung. Vienna-Vikings-Legionär Jordan Bouah sorgte kurz vor Schluss nur mehr für Ergebniskosmetik bei den Gästen.