Weihnachtswunder macht im Salzkammergut Station

Stadtchefin hocherfreut

„Es ist uns eine große Ehre, dieses besondere Event, das in ganz Österreich bekannt und beliebt ist, in diesem Jahr hier in Bad Ischl im Kurpark begrüßen zu dürfen“, zeigte sich SP-Stadtchefin Ines Schiller hocherfreut über die Zusage. Schließlich hat sich das jährlich stattfindende Weihnachtswunder als eine der größten Spendenaktionen in Österreich etabliert. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung den „Licht ins-Dunkel-Soforthilfefonds“ unterstützen und wieder beeindruckende 120 Stunden andauern. Vom 19. bis 24. Dezember haben dann Menschen wieder die Möglichkeit, ihren Musikwunsch gegen eine Spende abzugeben und somit Familien in Notlagen in Österreich zu unterstützen.