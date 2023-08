Liebe ohne Grenzen | Verhärmter Ex-Minister

Politik im Sommer - das war einmal „Saure-Gurken-Zeit“. Diese Zeiten der politischen Ruhe (nicht zu verwechseln mit Stillstand) sind längst vorbei. Allein, was und wer unserer Redaktion gestern wieder ins Auge stach (im übertragenen Sin natürlich)! Optisch zuallererst das neue politische Traumpaar. Der Tiroler SPÖ-Obmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer zeigt sich erstmals mit seiner neuen Flamme (in diesem Fall sei die saloppe Formulierung gestattet), mit der adretten Italienerin Allesia Ambrosi (41). So weit, so gut - aber was hat diese Meldung auf den politischen Seiten verloren? Viel! Denn Signora Ambrosi ist nicht nur ehemalige Miss Trentino, sondern vor allem Politikerin. Und zwar nicht bei einer der italienischen Linksparteien, die unseren Sozialdemokraten nahestehen, sondern ausgerechnet bei den sehr rechten „Fratelli d´Italia“, der (neofaschistischen) Partei von Regierungschefin Giorgia Meloni. Was sagt man dazu? Etwas Abgeschmacktes: Liebe kennt eben keine Grenzen…