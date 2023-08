Lotto-Sechser: Tiroler(in) ist plötzlich Millionär

Bei der Ziehung am Mittwoch wurden sowohl der Jackpot beim Lotto, als auch der Lotto Plus Sechser und der Joker Doppeljackpot geknackt. Für eine Tirolerin oder einen Tiroler waren die via win2day gespielten Zahlen 10, 13, 17, 25, 29 und 44 insgesamt 1,5 Millionen Euro wert. Die beiden Fünfer mit Zusatzzahl zu jeweils mehr als 54.500 Euro gehen in dieser Runde in die Steiermark und nach Niederösterreich. Der richtige Tipp aus der Steiermark wurde per Systemschein getippt, in Niederösterreich mit einem Lotto Normalschein.