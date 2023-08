Fahrzeug landete nach Überschlag auf dem Dach

Der Mann aus dem Bezirk Leibnitz fuhr gegen 8.15 Uhr, allein, mit seinem Pkw von Großklein in Richtung Leibnitz. In Nestelberg geriet er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen mehrere Betonzaunpfeiler, überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand.